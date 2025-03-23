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22:31, 23 марта 2025Бывший СССР

Стало известно о прорыве ВСУ в приграничное село Белгородской области

RusVesna: ВСУ прорвались в Демидовку в приграничье Белгородской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли прорваться в приграничное село Демидовка в Белгородской области, об этом стало известно Telegram-каналу «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что противник зашел в южную часть населенного пункта по лесополосам, предварительно в течении недели обстреливая село из артиллерии и нанося удары беспилотниками.

Как уточняет Telegram-канал «Военный Осведомитель», объективных кадров с места на данный момент нет, ВСУ поддерживают режим тишины о своих перемещениях. Подтверждены только кадры высадки десанта к югу от Демидовки несколько дней назад. «Если населенный пункт действительно захвачен, то тот десант так и не смогли ликвидировать, а наоборот — он получил подкрепление и смог перейти в атаку», — говорится в публикации.

Среди вероятных целей ВСУ называется попытка замедлить передислокацию российских подразделений из Курской области на другие участки, особенного в ДНР, чтобы успеть создать линии укреплений и начать контратаки.

Сухопутные части и диверсионные группы ВСУ с 18 марта предпринимают попытки прорыва на территорию Белгородской области. Бои развернулись на границе Краснояружского района с Сумской областью Украины. Украинский президент Владимир Зеленский объяснил эти действия продвижением российских войск в нескольких областях, в частности в Сумской и Харьковской. Белгородские власти по состоянию на 23 марта оценили обстановку в Краснояружском районе и соседнем Ракитянском как сложную.

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