Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:19, 23 марта 2025Россия

Обстановку в Белгородской области назвали сложной

Губернатор Гладков: Обстановка в Краснояружском районе остается сложной
Алина Черненко

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал ситуацию в двух районах региона — Краснояружском и Ракитянском — непростой. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Обстановка в Краснояружском районе продолжает оставаться сложной. Военные занимаются выполнением поставленных боевых задач», — написал чиновник.

Гладков добавил, что перед органами государственной и муниципальной власти стоит задача спасти жизни. По его словам, большую часть людей уже вывезли, но есть случаи, когда они «по полям возвращаются в свои дома».

«Тоже понимаем их, потому что нужно покормить кур, кроликов и другую живность, которую они выращивали, на которую тратили деньги, люди, конечно же, ждут или доход, или для использования питания своих близких», — отметил губернатор. Он попросил людей не рисковать жизнями и выполнять задачи, которые ставят органы муниципальной власти.

22 марта четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины атаковали два района Белгородской области. Жителей Краснояружского и Ракитянского районов тогда призвали оставаться в подвалах.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    «Издевательский перформанс». Захарова раскритиковала визит посла Канады на Пискаревское кладбище

    На Западе посмеялись над «сигналом» для России от принца Уильяма

    В подполье рассказали об ударе по спецназу ВСУ в Киевской области

    МИД высказался о пожизненном приговоре россиянину Тордену в Финляндии

    Названы типы ворующих у россиян деньги мошенников

    В СК заявили о расправах ВСУ над мирными жителями Суджи

    Определился победитель главного боя турнира UFC Fight Night 255

    Россиянам напомнили о рисках неправильного хранения продуктов дома

    Маск назвал расизмом недопуск Starlink в ЮАР

    В суде зубы обвиняемого признали опасным оружием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше