Обстановку в Белгородской области назвали сложной

Губернатор Гладков: Обстановка в Краснояружском районе остается сложной

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал ситуацию в двух районах региона — Краснояружском и Ракитянском — непростой. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Обстановка в Краснояружском районе продолжает оставаться сложной. Военные занимаются выполнением поставленных боевых задач», — написал чиновник.

Гладков добавил, что перед органами государственной и муниципальной власти стоит задача спасти жизни. По его словам, большую часть людей уже вывезли, но есть случаи, когда они «по полям возвращаются в свои дома».

«Тоже понимаем их, потому что нужно покормить кур, кроликов и другую живность, которую они выращивали, на которую тратили деньги, люди, конечно же, ждут или доход, или для использования питания своих близких», — отметил губернатор. Он попросил людей не рисковать жизнями и выполнять задачи, которые ставят органы муниципальной власти.

22 марта четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины атаковали два района Белгородской области. Жителей Краснояружского и Ракитянского районов тогда призвали оставаться в подвалах.