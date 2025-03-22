Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область

Губернатор Гладков: Четыре дрона ВСУ атаковали Белгородскую область

Четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали два района Белгородской области. Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем канале в Telegram.

«В Ракитянском районе в хуторе Барилов дрон сдетонировал при ударе о дорожное полотно (...) В городе Валуйки в результате детонации FPV-дрона загорелась сухая трава — пожарными расчетами очаги возгорания ликвидированы. От удара еще одного беспилотника повреждены фасад и ограждение коммерческого объекта», — написал глава региона.

Также позже Гладков предупредил жителей Белгродской области о ракетной опасности, призвав жителей Краснояружского и Ракитянского районов оставаться в подвалах.

19 марта сразу три населенных пункта Белгородской области попали под удары ВСУ. В городе Шебекино удару двух FPV-дронов подверглось предприятие. Там зафиксировали повреждения кровли, фасада и остекления склада. Еще в одном населенном пункте — поселке Дальний Валуйского округа — два автомобиля получили повреждения из-за взрыва дрона.