Сразу три населенных пункта попали под удары ВСУ

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке ВСУ на три населенных пункта

Сразу три населенных пункта Белгородской области попали под удары Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В городе Шебекино удару двух FPV-дронов подверглось предприятие. Там зафиксировали повреждения кровли, фасада и остекления склада.

«Еще одно предприятие подверглось атаке беспилотника в хуторе Церковный Белгородского района — в одном здании выбиты окна и посечен фасад», — написал чиновник.

Еще в одном населенном пункте — поселке Дальний Валуйского округа — два автомобиля получили повреждения из-за взрыва дрона.

В этот же день военный корреспондент Александр Коц заявил, что российские войска активно работают против Вооруженных сил Украины в Белгородской области. Как рассказал военкор Коц, в зоне боев российские вертолеты вылетают на удары один за другим. Также журналист опубликовал кадры, на которых операторы беспилотных летательных аппаратов наносят удары по технике ВСУ.