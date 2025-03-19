Сразу три населенных пункта попали под удары ВСУ

Сразу три населенных пункта Белгородской области попали под удары Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В городе Шебекино удару двух FPV-дронов подверглось предприятие. Там зафиксировали повреждения кровли, фасада и остекления склада.
«Еще одно предприятие подверглось атаке беспилотника в хуторе Церковный Белгородского района — в одном здании выбиты окна и посечен фасад», — написал чиновник.
Еще в одном населенном пункте — поселке Дальний Валуйского округа — два автомобиля получили повреждения из-за взрыва дрона.
В этот же день военный корреспондент Александр Коц заявил, что российские войска активно работают против Вооруженных сил Украины в Белгородской области. Как рассказал военкор Коц, в зоне боев российские вертолеты вылетают на удары один за другим. Также журналист опубликовал кадры, на которых операторы беспилотных летательных аппаратов наносят удары по технике ВСУ.