Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:31, 19 марта 2025Россия

Сразу три населенных пункта попали под удары ВСУ

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке ВСУ на три населенных пункта
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Сразу три населенных пункта Белгородской области попали под удары Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В городе Шебекино удару двух FPV-дронов подверглось предприятие. Там зафиксировали повреждения кровли, фасада и остекления склада.

«Еще одно предприятие подверглось атаке беспилотника в хуторе Церковный Белгородского района — в одном здании выбиты окна и посечен фасад», — написал чиновник.

Еще в одном населенном пункте — поселке Дальний Валуйского округа — два автомобиля получили повреждения из-за взрыва дрона.

В этот же день военный корреспондент Александр Коц заявил, что российские войска активно работают против Вооруженных сил Украины в Белгородской области. Как рассказал военкор Коц, в зоне боев российские вертолеты вылетают на удары один за другим. Также журналист опубликовал кадры, на которых операторы беспилотных летательных аппаратов наносят удары по технике ВСУ.

    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа назвал сроки полного прекращения огня на Украине

    В российском регионе сотрудники полиции задержали пособника террористов

    ЕС представил свою стратегию милитаризации

    Трамп распорядился активизировать контакты с Россией

    В Сербии показали звуковую пушку

    Советская разведка раскрыла детали об устроившем покушение на Кеннеди стрелке

    Офицер ВСУ признал окружения в Курской области

    Зеленский провел переговоры с президентом Финляндии

    Глава «Роскосмоса» стал крашем среди россиянок. Как он отреагировал на такое звание?

    Белый дом назвал условие отмены антироссийских санкций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше