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01:18, 5 августа 2026 (обновлено: 01:33, 5 августа 2026)Бывший СССР

В Киеве после атаки ВС России начались пожары

В Киеве начались пожары после массированного ракетного удара ВС России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве и Киевской области наблюдаются пожары после массированного ракетного удара. Об этом пишет Telegram-канал «Осведомитель».

На опубликованных кадрах видно пламя и столбы дыма. Момент прилета баллистической ракеты ОТРК «Искандер-М» с кассетной боевой частью попал на видео.

По данным Mash, всего к этому моменту по Киеву прилетело минимум 35 ракет. Атака Вооруженных сил (ВС) РФ продолжается.

Мэр Киева Виталий Кличко о сообщил о пожаре в Святошинском районе. По его словам, горят нежилые помещения.

Ранее сообщалось, что российские ракеты «Циркон» атаковали Киев. По данным военкоров, было выпущено как минимум 12 баллистических и гиперзвуковых ракет.

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