В Киеве после атаки ВС России начались пожары

В Киеве начались пожары после массированного ракетного удара ВС России

В Киеве и Киевской области наблюдаются пожары после массированного ракетного удара. Об этом пишет Telegram-канал «Осведомитель».

На опубликованных кадрах видно пламя и столбы дыма. Момент прилета баллистической ракеты ОТРК «Искандер-М» с кассетной боевой частью попал на видео.

По данным Mash, всего к этому моменту по Киеву прилетело минимум 35 ракет. Атака Вооруженных сил (ВС) РФ продолжается.

Мэр Киева Виталий Кличко о сообщил о пожаре в Святошинском районе. По его словам, горят нежилые помещения.

Ранее сообщалось, что российские ракеты «Циркон» атаковали Киев. По данным военкоров, было выпущено как минимум 12 баллистических и гиперзвуковых ракет.