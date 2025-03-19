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10:54, 19 марта 2025Бывший СССР

Зеленский прокомментировал попытки ВСУ войти в Белгородскую область

Зеленский о попытках ВСУ войти в Белгородскую область: Есть там операция
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский признал попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) войти в Белгородскую область. С таким заявлением политик выступил на пресс-конференции об итогах разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, запись доступна на YouTube-канале украинского издания «Общественное».

«Есть там операция: кому-то кажется, что кто-то побежал, а где-то в другом уголке зашел. Это абсолютно понятные наши стратегические шаги», — прокомментировал политик.

Зеленский объяснил намерения ВСУ войти на территорию Белгородской области продвижением Вооруженных сил России на территории Сумской, Харьковской и Запорожской областей.

Ранее Министерство обороны России объяснило попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область. В течение 18 марта до 200 военных ВСУ осуществили пять атак на регион в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье. В ведомстве заявили, что действия Киева связаны с попытками создать негативный фон перед переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Вот это да!
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