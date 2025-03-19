Минобороны РФ объяснило попытки ВСУ вклиниться в Белгородскую область

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались вклиниться на территорию России в западной части Белгородской области, чтобы создать негативный фон перед переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщило Минобороны России.

Противнику не удалось пересечь госграницу Российской Федерации. «Провокация киевского режима накануне российско-американских переговоров на высшем уровне была сорвана», — отчитались в военном ведомстве. В отражении атак были задействованы силы прикрытия государственной границы группировки войск «Север».

ВСУ за сутки пять раз пытались перейти госграницу

Всего в течение 18 марта до 200 военных ВСУ осуществили пять атак на Белгородскую область в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье, нападения отражались огнем артиллерии и FPV-дронами. В результате противник потерял танк, три инженерные машины разграждения, автомобиль и семь боевых бронированных машин.

60 человек составили потери ВСУ на границе с Белгородской областью

Кроме того, по вскрытым местам скопления личного состава и военной техники ВСУ в Сумской области было нанесено 30 авиационных и ракетных ударов, а также 13 ударов армейской авиацией, применено 40 авиационных бомб УМПК ФАБ-500. Позиции противника обстреливались тяжелыми огнеметными системами, реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» и оператовно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер».

ВСУ могли задействовать выведенные из Курской области войска

Утром 18 марта российские военкоры и блогеры сообщили об активизации ВСУ в районе госграницы в Белгородской области. Предположительно, Киев мог задействовать часть украинских сил, отведенных из Курской области.

Противник воспользовался снегопадом и подошел к нейтральной полосе. По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ВСУ использовали инженерные машины для разминирования небольшого пограничного участка. Затем между 07:00 и 08:00 по московскому времени украинские войска выдвинулись в сторону границы на танках и бронемашинах. В результате о действиях Киева узнала российская разведка, благодаря чему удалось оперативно среагировать на попытку вклинения.

Путин и Трамп провели переговоры по Украине

18 марта президент России Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продолжался более двух часов. Руководители двух государств обменялись мнениями о прекращении украинского конфликта. В частности, в ходе беседы американский лидер выдвинул предложение о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры.

Путин поддержал данную инициативу. При этом он указал на ряд «существенных моментов» по прекращению огня, одним из ключевых рисков было названо нежелание Украины идти на контакты с Москвой и недоговороспособность Киева.