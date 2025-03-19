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05:20, 19 марта 2025Россия

«Провокация накануне переговоров на высшем уровне». Минобороны объяснило попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область

Минобороны РФ объяснило попытки ВСУ вклиниться в Белгородскую область
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались вклиниться на территорию России в западной части Белгородской области, чтобы создать негативный фон перед переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщило Минобороны России.

Противнику не удалось пересечь госграницу Российской Федерации. «Провокация киевского режима накануне российско-американских переговоров на высшем уровне была сорвана», — отчитались в военном ведомстве. В отражении атак были задействованы силы прикрытия государственной границы группировки войск «Север».

ВСУ за сутки пять раз пытались перейти госграницу

Всего в течение 18 марта до 200 военных ВСУ осуществили пять атак на Белгородскую область в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье, нападения отражались огнем артиллерии и FPV-дронами. В результате противник потерял танк, три инженерные машины разграждения, автомобиль и семь боевых бронированных машин.

60
человек

составили потери ВСУ на границе с Белгородской областью

Кроме того, по вскрытым местам скопления личного состава и военной техники ВСУ в Сумской области было нанесено 30 авиационных и ракетных ударов, а также 13 ударов армейской авиацией, применено 40 авиационных бомб УМПК ФАБ-500. Позиции противника обстреливались тяжелыми огнеметными системами, реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» и оператовно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер».

ВСУ могли задействовать выведенные из Курской области войска

Утром 18 марта российские военкоры и блогеры сообщили об активизации ВСУ в районе госграницы в Белгородской области. Предположительно, Киев мог задействовать часть украинских сил, отведенных из Курской области.

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Противник воспользовался снегопадом и подошел к нейтральной полосе. По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ВСУ использовали инженерные машины для разминирования небольшого пограничного участка. Затем между 07:00 и 08:00 по московскому времени украинские войска выдвинулись в сторону границы на танках и бронемашинах. В результате о действиях Киева узнала российская разведка, благодаря чему удалось оперативно среагировать на попытку вклинения.

Путин и Трамп провели переговоры по Украине

18 марта президент России Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продолжался более двух часов. Руководители двух государств обменялись мнениями о прекращении украинского конфликта. В частности, в ходе беседы американский лидер выдвинул предложение о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры.

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Путин поддержал данную инициативу. При этом он указал на ряд «существенных моментов» по прекращению огня, одним из ключевых рисков было названо нежелание Украины идти на контакты с Москвой и недоговороспособность Киева.

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