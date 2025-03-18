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22:14, 18 марта 2025Россия

Минобороны раскрыло потери ВСУ в Белгородской области

Минобороны: ВСУ потеряли до 60 военных в Белгородской области
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 60 человек, танк, три инженерные машины разграждения, автомобиль и семь боевых бронированных машин в результате провокации в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Отмечается, что оставшиеся украинские военные рассеяны, ВСУ от дальнейших атак отказались.

Также сообщается, что украинские войска в течение 18 марта осуществили пять атак на российский регион. Пятая атака осуществлялась с 17:30 до 18:45 по московскому времени.

Ранее оборонное ведомство объяснило, что подразделения ВСУ пытались вторгнуться на территорию РФ в западной части Белгородской области, чтобы создать негативный фон перед переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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