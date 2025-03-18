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21:58, 18 марта 2025Россия

Минобороны объяснило попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область

МО: ВСУ пытались войти в Белгородскую область перед переговорами Путина и Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались вторгнуться на территорию России в западной части Белгородской области, чтобы создать негативный фон перед переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщило Минобороны России.

Ранее военкоры выяснили, что танки ВСУ пытались пройти из Сумской области по проходу в минных полях и линии противотанковых «зубов дракона», однако Вооруженные силы (ВС) России встретили их огнем. До этого российским войскам удалось уничтожить машины разграждения ВСУ, которые шли перед танками.

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