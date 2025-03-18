Танковая колонна ВСУ попала под огонь армии России возле белгородской границы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подбили танковую колонну украинских войск у границы Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Там отметили, что танки пытались пройти из Сумской области по проходу в минных полях и линии противотанковых «зубов дракона», однако Вооруженные силы (ВС) России встретили их огнем.

До этого российским войскам удалось уничтожить машины разграждения ВСУ, которые шли перед танками.

Ранее стало известно, что украинская пехота пошла в атаку на границе с Белгородской областью. По предварительным данным, ВСУ потеряли около 20 военнослужащих, четыре бронемашины и до трех танков Т-72.