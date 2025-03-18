Минобороны: В течение 18 марта ВСУ атаковали Белгородскую область пять раз

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение 18 марта осуществили пять атак на Белгородскую область. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Отмечается, что пятая атака осуществлялась с 17:30 до 18:45 по московскому времени.

В результате провокации в российском регионе ВСУ потеряли до 60 человек, танк, три инженерные машины разграждения, автомобиль и семь боевых бронированных машин.

Ранее оборонное ведомство объяснило, что подразделения ВСУ пытались вторгнуться на территорию РФ в западной части Белгородской области, чтобы создать негативный фон перед переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.