RT опубликовал карту атаки позиций ВСУ после выхода десанта из трубы в Судже

Телеканал RT впервые представил подробную карту атаки позиций ВСУ в Судже Курской области после выхода десанта из трубы в рамках операции «Поток». До цели свыше сотни российских бойцов добирались 16 километров под землей с минимальным количеством кислорода и в полной темноте. Эта операция стала одной из самых дерзких с начала СВО.

После выхода из трубы солдаты преодолели еще 2,5 километра вдоль железнодорожного полотна. Затем они заняли линию окопов и опорников. После часть военнослужащих проникла в хутор Кубаткин, а оттуда разошлись на две стороны и взяли под контроль мосты. Далее они перекрыли ход бойцам ВСУ из хутора Зазулевка. Операция стала неожиданностью для украинских гарнизонов в Судже и окрестных населенных пунктах, что, как утверждают российские военкоры, привело к массовым случаям паники и сдаче в плен. Позже к штурмовикам пробились подкрепления и начался штурм Суджи. 11 марта появились данные, что она уже освобождена от оккупации в административных границах, однако о том, что войска заняли всю агломерацию, говорить преждевременно.