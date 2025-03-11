Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:55, 11 марта 2025Россия

Впервые опубликована карта атаки позиций ВСУ после выхода десанта из трубы. Как действовали российские штурмовики?

RT опубликовал карту атаки позиций ВСУ после выхода десанта из трубы в Судже

Телеканал RT впервые представил подробную карту атаки позиций ВСУ в Судже Курской области после выхода десанта из трубы в рамках операции «Поток». До цели свыше сотни российских бойцов добирались 16 километров под землей с минимальным количеством кислорода и в полной темноте. Эта операция стала одной из самых дерзких с начала СВО.

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

После выхода из трубы солдаты преодолели еще 2,5 километра вдоль железнодорожного полотна. Затем они заняли линию окопов и опорников. После часть военнослужащих проникла в хутор Кубаткин, а оттуда разошлись на две стороны и взяли под контроль мосты. Далее они перекрыли ход бойцам ВСУ из хутора Зазулевка. Операция стала неожиданностью для украинских гарнизонов в Судже и окрестных населенных пунктах, что, как утверждают российские военкоры, привело к массовым случаям паники и сдаче в плен. Позже к штурмовикам пробились подкрепления и начался штурм Суджи. 11 марта появились данные, что она уже освобождена от оккупации в административных границах, однако о том, что войска заняли всю агломерацию, говорить преждевременно.

    Обсудить
    Последние новости

    Военблогер заявил об освобождении Суджи

    Трамп получил неожиданную поддержку по Украине

    В США предрекли прорыв укреплений ВСУ без американских разведданных

    На Украине признали превосходство Су-35 над F-16

    Трамп назвал преимущества присоединения к США для Канады

    Российская гимнастка рассказала об отказе в нейтральном статусе из-за поздравления с 9 Мая

    Россиянам назвали зарплату для покупки однушки в ипотеку

    В России назвали возможный срок полного освобождения Суджи

    Москвич оказался в СИЗО за стрельбу из пистолета по школьникам

    В стране ЕС указали на невозможность полной поддержки Украине от Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше