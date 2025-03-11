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16:05, 11 марта 2025Россия

Военблогер заявил об освобождении Суджи

Военблогер Подоляка заявил об освобождении Суджи
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военблогер Юрий Подоляка заявил об освобождении Суджи в Курской области. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

«Курское направление на 16.00 11 марта 2025 года: Суджа освобождена», — написал он, пояснив, что речь идет об административных границах населенного пункта.

По информации военблогера, по-прежнему под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся пригороды Суджи — населенные пункты Гончаровка, Заолешенка и Заолешенский. «Наши штурмовики настроены сегодня закончить освобождать и их», — добавил он.

Подоляка уточнил, что солдаты ВСУ, по возможности, сбегают на территорию Украины. «Противник уже особо не упирается и кто может убегает в Сумскую область», — заключил он.

Бои с украинскими формированиями в Курской области ведутся с 6 августа 2024 года. Ранее российский генерал-лейтенант, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что близ Суджи в Курской области осталось два-три неосвобожденных населенных пункта.

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