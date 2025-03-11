Российский генерал раскрыл число неосвобожденных населенных пунктов под Суджей

Алаудинов: Близ Суджи осталось два-три неосвобожденных населенных пункта

Близ Суджи в Курской области осталось два-три неосвобожденных населенных пункта. Обстановку в российском приграничье раскрыл генерал-лейтенант, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, передает ТАСС.

«Теперь мы можем констатировать, что кроме двух-трех населенных пунктов вокруг Суджи все остальные населенные пункты перешли под контроль российских войск», — обозначил российский генерал.

По его словам, действия российских военных, которым удалось проникнуть в тыл противника по трубе газопровода в Суджанском районе, вызвали панику среди подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Алаудинов рассказал, что первыми в тыл ВСУ зашли бойцы группы Аида спецназа «Ахмат» и 30-й мотострелковый полк. «[Российские военные] сходу влились в лесопосадку и выбили оттуда противника, захватив два опорных пункта, после чего зашли в населенный пункт Кубаткин», — отметил он.

Ранее в Минобороны сообщили об освобождении 12 населенных пунктов в Курской области. Речь шла о поселках Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный.