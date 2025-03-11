Минобороны России: Военные освободили 12 населенных пунктов в Курской области

Российские военные освободили 12 населенных пунктов в Курской области. Об этом заявили в Минобороны, подробности приводятся в Telegram-канале.

Российская армия освободила более 100 квадратных километров территории под Курском.

В Минобороны уточнили, что были освобождены Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный.

Всего за время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла до 66 550 военнослужащих.