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11:59, 11 марта 2025Россия

Российские военные освободили 12 населенных пунктов в Курской области

Минобороны России: Военные освободили 12 населенных пунктов в Курской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные освободили 12 населенных пунктов в Курской области. Об этом заявили в Минобороны, подробности приводятся в Telegram-канале.

Российская армия освободила более 100 квадратных километров территории под Курском.

В Минобороны уточнили, что были освобождены Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный.

Всего за время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла до 66 550 военнослужащих.

ЖЗЛ
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