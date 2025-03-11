Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта под Суджей в Курской области

«РВ»: Армия России освободила Казачью Локню в Курской област

Армия России освободила населенный пункт Казачья Локня Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Штурм был осложнен присутствием в селе мирных жителей, отмечает «РВ». Из-за этого российским военнослужащим приходилось работать аккуратно, указывает автор канала.

Окраина Казачей Локни находится примерно в четырех километрах от центра Суджи. Таким образом, российские военнослужащие сживают кольцо вокруг райцентра, охватывая его с севера и востока.

О том, что российские подразделения вплотную подошли к Судже, сообщалось 10 марта. Это стало возможным благодаря установлению контроля над Бондаревкой и Колмаковым.