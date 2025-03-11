Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:48, 11 марта 2025Россия

Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта под Суджей в Курской области

«РВ»: Армия России освободила Казачью Локню в Курской област
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Армия России освободила населенный пункт Казачья Локня Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Штурм был осложнен присутствием в селе мирных жителей, отмечает «РВ». Из-за этого российским военнослужащим приходилось работать аккуратно, указывает автор канала.

Окраина Казачей Локни находится примерно в четырех километрах от центра Суджи. Таким образом, российские военнослужащие сживают кольцо вокруг райцентра, охватывая его с севера и востока.

О том, что российские подразделения вплотную подошли к Судже, сообщалось 10 марта. Это стало возможным благодаря установлению контроля над Бондаревкой и Колмаковым.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ выпустили сотни беспилотников по Москве. Что известно о самой массированной атаке на столицу?

    В Кремле раскрыли последствия отключения Маском Starlink на Украине

    Маск потерял за день почти 30 миллиардов долларов

    Трое детей пострадали при атаке беспилотников в Подмосковье

    В Кремле призвали не «надевать розовые очки» из-за действий США

    Россиянам назвали способы сэкономить на коммуналке

    При атаке ВСУ на Подмосковье погиб сотрудник «Мираторга». Во время удара он курил на парковке. Дома у него остались жена и ребенок

    ФСБ уличила семью россиян в криминальном бизнесе

    Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта под Суджей в Курской области

    В ВСУ заявили о потере линии снабжения группировки в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше