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19:03, 10 марта 2025Россия

Российские войска вплотную подошли к Судже

«Северный Ветер»: Подразделения армия России вплотную подошли к Судже
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Подразделения Российской армии вплотную подошли к Судже — удерживаемому Вооруженными силами Украины (ВСУ) райцентру в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».

В ходе развития наступления в приграничье российские бойцы освободили еще ряд населенных пунктов. Речь идет о Мартыновке, Колмакове и Бондаревке. Последние два населенных пункта расположены на незначительном отдалении от Суджи, что видно на опубликованной каналом карте.

Так, Бондаревка находится всего и километре от автостанции «Суджа», отмечает автор канала. Расстояние по прямой от Бондаревки до ставшего известным магазина «Пятерочка» в Судже составляет менее 3,5 километра.

Последние дни характеризуются резко возросшей активностью российских войск в Курской области, их стремительном продвижении и оттеснении ВСУ к госгранице. Наибольшую известной получила операция по скрытому заходу в тыл украинским войскам по трубе, которую ранее использовали для прокачки газа в Европу. Операция, получившая название «Поток», была признана успешной и, по заявлению командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, войдет в историю.

ЖЗЛ
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