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15:40, 10 марта 2025Россия

Раскрыто название операции с забросом десанта в тыл ВСУ под Суджей по трубе

Экс-командир «Вагнера» Зомби: Операция с трубой в Судже называлась Поток
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Экс-командир «Вагнера» с позывным Зомби раскрыл название операции с забросом десанта в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Суджей в Курской области по трубе. Его слова приводит Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

По словам военнослужащего, операция, в основу которой легло нестандартное решение, получила название «Поток». На ее разработку ушло более трех недель.

На подготовительном этапе пришлось откачать из трубы остатки газа и заполнить ее воздухом, пояснил Зомби. После этого потребовалось создать в трубе условия для длительного пребывания солдат: завезти провизию, оборудовать туалеты и накопить боезапас.

Ранее прорыв российских штурмовиков по газопроводу в Суджу оценил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он назвал операцию исторической и заявил, что она войдет в учебники.

ЖЗЛ
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