Раскрыто название операции с забросом десанта в тыл ВСУ под Суджей по трубе

Экс-командир «Вагнера» с позывным Зомби раскрыл название операции с забросом десанта в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Суджей в Курской области по трубе. Его слова приводит Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».
По словам военнослужащего, операция, в основу которой легло нестандартное решение, получила название «Поток». На ее разработку ушло более трех недель.
На подготовительном этапе пришлось откачать из трубы остатки газа и заполнить ее воздухом, пояснил Зомби. После этого потребовалось создать в трубе условия для длительного пребывания солдат: завезти провизию, оборудовать туалеты и накопить боезапас.
Ранее прорыв российских штурмовиков по газопроводу в Суджу оценил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он назвал операцию исторической и заявил, что она войдет в учебники.