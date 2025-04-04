Ограничения на полеты ввели в ряде столичных аэропортов

Росавиация: Ограничения на полеты введены во Внуково, Жуковском и Домодедово

План Ковер, подразумевающий введение ограничений на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Внуково, Жуковский и Домодедово. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ограничения в ряде столичных аэропортов введены ради обеспечения безопасности воздушных судов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — написал Кореняко.

Позднее представитель Росавиации добавил, что в аэропорту Внуково ограничения отменены. При этом вылет каждого рейса требует дополнительного согласования, подчеркнул Кореняко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средствами противовоздушной обороны была отражена атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА), летевшего на столицу.