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23:49, 3 апреля 2025Россия

ВСУ атаковали российский регион

Mash: ВСУ атаковали Липецкую область, в регионе произошло минимум шесть взрывов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Липецкую область. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам местных жителей, в регионе произошло минимум шесть взрывов. Согласно предварительной информации, работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Очевидцы, которые находились в это время в автомобилях, сообщили, что им пришлось выбежать из машин и спрятаться в подъездах жилых домов.

Ранее ВСУ ударили сразу по пяти населенным пунктам в Белгородской области. По словам губернатора российского региона Вячеслава Гладкова, в селе Головчино дрон атаковал «Газель», в транспортном средстве оказались выбиты стекла, поврежден кузов и колеса. Еще в одном населенном пункте — хуторе Масычево — подверглось атаке БПЛА сельхозпредприятие.

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