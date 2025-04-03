ВСУ атаковали российский регион

Mash: ВСУ атаковали Липецкую область, в регионе произошло минимум шесть взрывов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Липецкую область. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам местных жителей, в регионе произошло минимум шесть взрывов. Согласно предварительной информации, работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Очевидцы, которые находились в это время в автомобилях, сообщили, что им пришлось выбежать из машин и спрятаться в подъездах жилых домов.

Ранее ВСУ ударили сразу по пяти населенным пунктам в Белгородской области. По словам губернатора российского региона Вячеслава Гладкова, в селе Головчино дрон атаковал «Газель», в транспортном средстве оказались выбиты стекла, поврежден кузов и колеса. Еще в одном населенном пункте — хуторе Масычево — подверглось атаке БПЛА сельхозпредприятие.

