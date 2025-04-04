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01:13, 4 апреля 2025Россия

В российском регионе проверят информацию о падении обломков БПЛА

Артамонов: В Липецкой области проверяют сообщение о падении обломков БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

В Липецке и Липецком Муниципальном округе экстренные службы проверяют информацию о падении обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил глава российского региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Оперативные службы проверяют информацию о падении обломков в результате уничтожения БПЛА силами ПВО в Липецке и Липецком МО», — написал губернатор Липецкой области.

Артамонов напомнил, что в случае обнаружения обломков БПЛА необходимо сообщить в экстренные службы. Также горожанам не следует приближаться к остаткам дронов и трогать их.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средствами противовоздушной обороны был сбит беспилотник, летевший в сторону столицы.

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