В российском регионе проверят информацию о падении обломков БПЛА

Артамонов: В Липецкой области проверяют сообщение о падении обломков БПЛА

В Липецке и Липецком Муниципальном округе экстренные службы проверяют информацию о падении обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил глава российского региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Оперативные службы проверяют информацию о падении обломков в результате уничтожения БПЛА силами ПВО в Липецке и Липецком МО», — написал губернатор Липецкой области.

Артамонов напомнил, что в случае обнаружения обломков БПЛА необходимо сообщить в экстренные службы. Также горожанам не следует приближаться к остаткам дронов и трогать их.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средствами противовоздушной обороны был сбит беспилотник, летевший в сторону столицы.

