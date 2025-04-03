Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:56, 3 апреля 2025Россия

Система ПВО сбила украинские БПЛА в российском регионе

Минобороны: ПВО менее чем за час сбила 17 БПЛА в Курской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) менее чем за час сбила 17 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что попытка атаки была предпринята в период с 21:00 до 21:55 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Курской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в период с 13:20 до 15:05 мск средства ПВО сбили три БПЛА над территориями Курской и Белгородской областей.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский приехал в граничащие с Россией регионы Украины

    Генсек НАТО высказался о масштабах конфликта на Украине

    Отец Илона Маска назвал Путина «примером сильного лидера»

    На Украине рассказали о получении терминалов Starlink от Польши

    Хинштейн предрек скорое полное освобождение Курской области

    Алаудинова поразил найденный под Суджей дневник умершей россиянки

    Украинского футболиста жестоко убили в Германии

    В Дании объяснили Рубио позицию королевства по вопросу Гренландии

    Макрон призвал приостановить инвестиции в США

    ЦСКА проиграл в матче Кубка Гагарина со счетом 0:7

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше