Система ПВО сбила украинские БПЛА в российском регионе

Минобороны: ПВО менее чем за час сбила 17 БПЛА в Курской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) менее чем за час сбила 17 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что попытка атаки была предпринята в период с 21:00 до 21:55 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Курской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в период с 13:20 до 15:05 мск средства ПВО сбили три БПЛА над территориями Курской и Белгородской областей.