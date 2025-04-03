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17:15, 3 апреля 2025Россия

Сразу три украинских БПЛА уничтожили над российскими регионами

МО РФ: Три украинских дрона уничтожили над Курской и Белгородской областями
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Сразу три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

По данным министерства, дроны были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО) над территориями Курской и Белгородской областей.

«В период с 13:20 до 15:05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все жители села Графовка Краснояружского района выехали в безопасные места. По его словам, есть люди, которые при попытке эвакуации получили несовместимые с жизнью травмы.

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