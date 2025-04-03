Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

Минобороны: Силы ПВО сбили 23 беспилотника ВСУ над шестью регионами России

В ночь на четверг, 3 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России свыше двух десятков беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, всего средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 23 беспилотника над шестью регионами России. Больше всего дронов — шесть — сбили над Брянской областью.

Еще по пять летательных аппаратов перехватили над Курской и Орловской областями, четыре — над Калужской областью, два — над Белгородской областью, один — над Смоленской областью.

В ночь на 2 апреля ВСУ выпустили почти сотню беспилотников по регионам России. По данным Минобороны, 93 дрона перехватили над Курской, Ростовской и Белгородской областью.