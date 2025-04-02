Украина за ночь выпустила по России почти сотню беспилотников

МО: Силы ПВО сбили 93 дрона над Курской, Белгородской и Ростовской областями

В ночь на среду, 2 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили почти сотню беспилотников по регионам России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, всего средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 93 беспилотника над тремя регионами России. Больше всего — 87 летательных аппаратов — уничтожили над Курской областью.

Еще четыре беспилотника перехватили над Ростовской областью и два — над Белгородской областью. Данных о последствиях попыток атак в министерстве не привели.

Ночью в Таганроге Ростовской области из-за атаки беспилотников загорелись жилые дома, пострадали два человека. В Курске из-за БПЛА получил повреждения многоквартирный дом.

В ночь на 1 апреля ВСУ выпустили по России три беспилотника, их сбили над Брянской областью. Тогда интенсивность атак снизилась в 22 раза по сравнению с днем ранее, когда силы ПВО пресекли атаку 66 беспилотников.