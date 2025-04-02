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03:33, 2 апреля 2025Россия

Дрон завис на деревьях, в многоэтажках начались пожары. Что известно об атаке беспилотников на Таганрог?

Слюсарь: При атаке беспилотников на Таганрог пострадали два человека, жертв нет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

В Таганроге при атаке беспилотников пострадали два человека, об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Он уточнил, что жертв нет.

К медикам на данный момент обратились два человека с легкими ранениями: ожогами и порезами

Юрий Слюсарьврио губернатора Ростовской области

В результате атаки БПЛА произошло возгорание в девятиэтажном доме по улице Лизы Чайкиной и возле семиэтажки по улице Ленина. Также упавший беспилотник обнаружили в 1-м Новом переулке у дома 26. Слюсарь отметил, что пожары были оперативно потушены, у домов выставили оцепление.

Атака на Таганрог произошла вечером 7 апреля. Местные жители услышали несколько взрывов и увидели в небе яркие вспышки, сработала система противовоздушной обороны.

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Атаковавшие Таганрог БПЛА были начинены поражающими элементами

Очевидцы атаки беспилотных летательных аппаратов сообщили, что дроны были начинены поражающими элементами.

По данным Telegram-канала Shot, в результате атаки произошел пожар, в многоэтажном жилом доме выбило окна взрывной волной, а несколько автомобилей получили повреждения.

В жилой многоэтажке выбило окна взрывной волной. Несколько автомобилей повреждены

Shot

Пожар после падения обломков беспилотника сняли на видео. На записи видно несколько горящих фрагментов от дрона, упавших возле многоквартирного дома.

Один из атаковавших Таганрог беспилотников завис на деревьях

Глава Таганрога Светлана Камбулова заявила, что один из атаковавших город Ростовской области беспилотников завис на деревьях в 300 метрах от жилых помещений.

По адресу 1-й Новый беспилотник завис на деревьях, находится на расстоянии от жилых помещений 300 метров, угрозы жизни нет

Светлана Камбуловаглава Таганрога

Камбулова подчеркнула, что на территории города произошла чрезвычайная ситуация. Она уточнила, что прилет БПЛА был по трем адресам.

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В Таганроге эвакуировали 85 жильцов многоквартирного дома

Из одного из многоквартирных домов на улице Лизы Чайкиной в Таганроге после атаки беспилотников эвакуировали 85 жильцов, сообщил Юрий Слюсарь.

Дом от коммуникаций не отключен, по оценке специалистов, несущие конструкции дома не пострадали

Юрий Слюсарьврио губернатора Ростовской области

Он уточнил, что жилой дом проверяют саперы. После того, как специалисты закончат свою работу, жильцы смогу вернуться в квартиры, добавил глава региона.

Слюсарь добавил, что в Таганроге введен режим чрезвычайной ситуации. Утром 2 апреля муниципальная комиссия начнет обследовать и устанавливать нанесенный ущерб после атаки беспилотников.

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