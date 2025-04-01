В российском городе ввели режим ЧС после атаки беспилотников

Слюсарь объявил о введении режима ЧС в Таганроге после атаки беспилотников ВСУ

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Таганроге. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Слюсарь объявил о введении режима ЧС в Таганроге с 23:15 по Москве. Утром 2 апреля муниципальная комиссия начнет обследовать и устанавливать нанесенный ущерб после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При атаке дронов пострадали два человека. «К медикам на данный момент обратились два человека с легкими ранениями: ожогами и порезами», — уточнил Слюсарь.

Беспилотники атаковали Таганрог вечером 1 апреля. Слюсарь сообщил, что из-за атаки БПЛА получили повреждения два многоквартирных дома.

