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23:38, 1 апреля 2025Россия

В Таганроге при атаке беспилотников пострадали два человека

Слюсарь: При атаке БПЛА в Таганроге пострадали два человека
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

В Таганроге при атаке беспилотников пострадали два человека, об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«К медикам на данный момент обратились два человека с легкими ранениями: ожогами и порезами», — уточнил глава региона, добавив, что жертв нет.

В результате атаки БПЛА произошло возгорание в девятиэтажном доме по улице Лизы Чайкиной и возле семиэтажки по улице Ленина. Также упавший беспилотник обнаружили в 1-м Новом переулке у дома 26. Слюсарь отметил, что пожары были оперативно потушены, у домов выставили оцепление.

Беспилотники атаковали Таганрог вечером 1 апреля. Врио губернатора Ростовской области сообщил, что из-за атаки БПЛА получили повреждения два многоквартирных дома.

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