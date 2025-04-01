В Таганроге при атаке беспилотников пострадали два человека

Слюсарь: При атаке БПЛА в Таганроге пострадали два человека

В Таганроге при атаке беспилотников пострадали два человека, об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«К медикам на данный момент обратились два человека с легкими ранениями: ожогами и порезами», — уточнил глава региона, добавив, что жертв нет.

В результате атаки БПЛА произошло возгорание в девятиэтажном доме по улице Лизы Чайкиной и возле семиэтажки по улице Ленина. Также упавший беспилотник обнаружили в 1-м Новом переулке у дома 26. Слюсарь отметил, что пожары были оперативно потушены, у домов выставили оцепление.

Беспилотники атаковали Таганрог вечером 1 апреля. Врио губернатора Ростовской области сообщил, что из-за атаки БПЛА получили повреждения два многоквартирных дома.

