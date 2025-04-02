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23:02, 1 апреля 2025Россия

Стало известно о последствиях атаки БПЛА в Таганроге

Слюсарь: В результате атаки БПЛА в Таганроге повреждены два жилых дома
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за атаки беспилотников (БПЛА) в Таганроге получили повреждения два многоквартирных дома. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Повреждены два многоквартирных дома по улице Лизы Чайкиной», — говорится в сообщении. Слюсарь уточнил, что на место происшествия выдвинулись оперативные службы.

Более подробная информация о повреждениях на земле, а также о наличии пострадавших уточняется, добавил глава российского региона.

Ранее стало известно, что над Таганрогом прогремели несколько взрывов. Уточнялось, что это стало результатом работы системы противовоздушной обороны.

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