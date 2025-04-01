В российском городе прогремела серия взрывов

Shot: Несколько взрывов прогремели над Таганрогом, сработала система ПВО

Несколько взрывов прогремели над Таганрогом в Ростовской области, сообщает Telegram-канал Shot во вторник, 1 апреля.

По его данным, местные жители заявили, что районе местного порта было слышно от двух до шести взрывов. В небе виднелись яркие вспышки. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Также о громких звуках сообщают жители хутора Красный Десант и села Новобессергеневка.

При этом официально информации о разрушениях и пострадавших нет.

Днем ранее в Минобороны России сообщили, что интенсивность ночных попыток атак противника снизилась в 22 раза по сравнению с предыдущей ночью. Тогда российские военные пресекли атаку 66 беспилотников на Брянскую, Калужскую и Курскую области.