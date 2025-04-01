Интесивность ночных попыток атак ВСУ на Россию изменилась в 22 раза

Минобороны: Силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ над Брянской областью за ночь

В ночь на вторник, 1 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России три беспилотника. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Интенсивность ночных попыток атак противника таким образом снизилась в 22 раза по сравнению с предыдущей ночью. Тогда российские военные пресекли атаку 66 беспилотников на Брянскую, Калужскую и Курскую области.

По данным ведомства, беспилотники пытались атаковать Брянскую область. Три летательных аппарата сбили средства противовоздушной обороны (ПВО), добавили там, не приведя никаких других подробностей.

Вечером 31 марта над Брянской областью сбили шесть беспилотников. Как сообщал губернатор Александр Богомаз, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.