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23:42, 31 марта 2025Россия

Над российским регионом сбили шесть беспилотников

Минобороны: Силы ПВО сбили шесть беспилотников над Брянской областью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников над территорией Брянской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

По словам губернатора российского региона Александра Богомаза, пострадавших и разрушений в результате атаки украинских БПЛА нет. Он добавил, что на место прибыли оперативные и экстренные службы.

Ранее в Минобороны России отчитались, что с 22 по 28 марта российские войска нанесли семь групповых ударов по военным объектам на территории Украины.

Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что в марте 2025 года Россия запустила в сторону Украины рекордные 4198 беспилотных летательных аппаратов «Герань».

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