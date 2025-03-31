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22:39, 31 марта 2025Интернет и СМИ

Военблогер сообщил о рекордном применении Россией БПЛА

Подоляка: В марте 2025 года Россия запустила 4198 БПЛА «Герань»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

В марте 2025 года Россия запустила в сторону Украины рекордные 4198 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань». О применении дронов сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

Он отметил, что возросло не только количество запусков БПЛА, но и эффективность их использования.

«В марте нами была применена новая тактика ударов. Не много дронов одновременно по всей территории, подконтрольной Киеву, а концентрированные удары по одному–двум городам. Но очень мощные. С которыми ПВО противника справиться не могут», — написал Подоляка.

О новой тактике также заявляло западное издание Defence Blog. По его информации, Вооруженные силы России начали наносить концентрированные удары дронами-камикадзе по целям на Украине, чтобы истощить систему ПВО.

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