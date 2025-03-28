Минобороны отчиталось о семи групповых ударах по военным объектам Украины

МО: За неделю ВС РФ нанесли семь групповых ударов по военным объектам Украины

С 22 по 28 марта Вооруженные силы (ВС) России нанесли семь групповых ударов по военным объектам на территории Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что удары наносились высокоточным оружием и ударными беспилотниками. В результате армия России поразила «инфраструктуру военных аэродромов, учебный центр ВСУ, пункты управления, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов».

Кроме того, под удар попали места хранения беспилотных летательных аппаратов, а также склады боеприпасов и места временной дислокации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

21 марта оборонное ведомство сообщало, что с 15 марта российские войска нанесли 13 групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Атаки поразили инфраструктуру военных аэродромов цеха, где проводилась сборка БПЛА, а также места их хранения, склады с боеприпасами и пункты временной дислокации ВСУ.