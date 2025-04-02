Из-за атаки БПЛА в российском регионе эвакуировали жильцов многоквартирного дома

После атаки БПЛА в Таганроге эвакуировали 85 жильцов многоквартирного дома

Из одного из многоквартирных домов на улице Лизы Чайкиной в Таганроге после атаки беспилотников (БПЛА) эвакуировали 85 жильцов. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Дом от коммуникаций не отключен, по оценке специалистов, несущие конструкции дома не пострадали», — уточнил Слюсарь.

Сейчас жилой дом проверяют саперы. После того, как они закончат свою работу, жильцы смогу вернуться в квартиры, добавил глава региона.

Ранее Слюсарь сообщил, что Таганрог атаковали БПЛА. В результате были повреждены два многоквартирных дома. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Известно, что два человека получили легкие ранения.