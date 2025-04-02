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00:35, 2 апреля 2025Россия

Один из атаковавших Таганрог беспилотников завис на деревьях

Глава Таганрога Камбулова: Один из атаковавших город БПЛА завис на деревьях
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Глава Таганрога Светлана Камбулова заявила, что один из атаковавших город Ростовской области беспилотников завис на деревьях в 300 метрах от жилых помещений. Об этом она написала в Telegram-канале.

Камбулова подчеркнула, что на территории города произошла чрезвычайная ситуация. По трем адресам был прилет БПЛА, уточнила она.

«По адресу 1-й Новый беспилотник завис на деревьях, находится на расстоянии от жилых помещений 300 метров, угрозы жизни нет», — сказала глава города.

Беспилотники атаковали Таганрог вечером 1 апреля. Слюсарь сообщил, что из-за атаки БПЛА получили повреждения два многоквартирных дома. Пострадали два человека.

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