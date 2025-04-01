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23:24, 1 апреля 2025Россия

Стало известно о поражающих элементах в атаковавших российский город беспилотниках

Shot: Атаковавшие Таганрог БПЛА были начинены поражающими элементами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал Shot

Очевидцы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сообщили, что они были начинены поражающими элементами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, в результате атаки произошел пожар, в многоэтажном жилом доме выбило окна взрывной волной, а несколько автомобилей получили повреждения.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за атаки беспилотников в Таганроге получили повреждения два многоквартирных дома. Более подробная информация о повреждениях на земле, а также о наличии пострадавших уточняется, добавил глава российского региона.

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