Стало известно о поражающих элементах в атаковавших российский город беспилотниках

Shot: Атаковавшие Таганрог БПЛА были начинены поражающими элементами

Очевидцы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сообщили, что они были начинены поражающими элементами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, в результате атаки произошел пожар, в многоэтажном жилом доме выбило окна взрывной волной, а несколько автомобилей получили повреждения.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за атаки беспилотников в Таганроге получили повреждения два многоквартирных дома. Более подробная информация о повреждениях на земле, а также о наличии пострадавших уточняется, добавил глава российского региона.