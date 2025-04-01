Пожар после падения обломков беспилотника в Таганроге сняли на видео

Shot опубликовал кадры пожара после падения обломков БПЛА в Таганроге

Видео: Telegram-канал Shot

Пожар после падения обломков беспилотника в Таганроге сняли на видео, кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На записи видно несколько горящих фрагментов от дрона, упавших возле многоквартирного дома.

«В жилой многоэтажке выбило окна взрывной волной. Несколько автомобилей повреждены», — отмечается в публикации.

Беспилотники атаковали Таганрог вечером 1 апреля. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за атаки БПЛА получили повреждения два многоквартирных дома.

