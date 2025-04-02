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02:03, 2 апреля 2025Россия

Хинштейн раскрыл подробности атаки БПЛА на Курск

Хинштейн: В Курске жилой дом получил повреждения в результате атаки БПЛА
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Многоквартирный жилой дом в Курске получил повреждения в результате атаки беспилотников (БПЛА). Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Обломки сбитого дрона, а также его двигатель, упали на крышу многоэтажки по улице Чехова», — рассказал глава региона, добавив, что жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает. При этом он отметил, что 60 жильцов были эвакуированы на время работы пиротехников.

Хинштейн уточнил, что в результате атаки БПЛА никто не пострадал. На месте происшествия находится глава Курска Игорь Куцак, а также работают оперативные службы. Работа систем противовоздушной обороны в области продолжается, добавил врио губернатора.

Ранее сообщалось, что над Курском прогремели пять взрывов. Местные жители заметили в небе несколько вспышек.

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