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00:37, 2 апреля 2025Россия

Над российским регионом раздалось несколько взрывов

Shot: Над Курском прогремели пять взрывов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В небе над Курском раздалось несколько взрывов. По предварительным данным, работает система противовоздушной обороны, пишет Telegram-канал Shot.

Как сообщают местные жители, было слышно пять взрывов. Кроме того, в небе над городом наблюдались взрывы. До того, как это произошло, региональное МЧС предупреждало об угрозе атаки беспилотников.

«Очевидцы утверждают, что слышен звук мотора, похожий на беспилотники», — говорится в сообщении. Официальная информация о пострадавших и разрушениях пока отсутствует.

Вечером 1 апреля беспилотники атаковали Таганрог. Тогда получили повреждения два жилых дома, пострадали два человека. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

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