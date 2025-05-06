Беспилотники попытались атаковать еще один российский регион

Губернатор Мельниченко: Ночью над Пензенской областью сбили десять беспилотников

В ночь на вторник, 6 мая, Пензенскую область попытались атаковать беспилотники. Об этом рассказал губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что над регионом сбили десять дронов. Губернатор уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. По его словам, сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Ранее беспилотники перехватили на подлете к Москве. В общей сложности было уничтожено 19 дронов. Обломки одного из них упали в районе Каширского шоссе.