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03:19, 6 мая 2025Россия

Беспилотники попытались атаковать еще один российский регион

Губернатор Мельниченко: Ночью над Пензенской областью сбили десять беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

В ночь на вторник, 6 мая, Пензенскую область попытались атаковать беспилотники. Об этом рассказал губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что над регионом сбили десять дронов. Губернатор уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. По его словам, сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Ранее беспилотники перехватили на подлете к Москве. В общей сложности было уничтожено 19 дронов. Обломки одного из них упали в районе Каширского шоссе.

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