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07:46, 6 мая 2025Россия

ВСУ ночью попытались ударить по Калужской области

Губернатор Шапша: В Калужской области ночью сбили девять беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Минувшей ночью Калужская область подверглась атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять дронов в Боровском, Медынском и Юхновском районах. Предварительно, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На местах работают оперативные группы.

Ранее беспилотники попытались атаковать Воронежскую область. Местные власти сообщили об уничтожении по меньшей мере 18 дронов над регионом. Пострадавших нет, однако не обошлось без повреждений.

Кроме того, средства ПВО перехватили десять беспилотников над Пензенской областью и сбили еще 19 на подлете к Москве.

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