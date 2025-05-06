Владимирский губернатор Авдеев: Над регионом силы ПВО сбили беспилотник

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Владимирскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Авдеев в Telegram-канале.

«Ночью на территории Владимирской области силами ПВО уничтожен БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — сообщил губернатор.

В ночь на 6 мая силы ПВО также сбили 19 беспилотников, которые летели в сторону Москвы. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, дроны направлялись с разных направлений. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

По данным Минобороны, всего за ночь над Россией силы ПВО сбили 105 беспилотных летательных аппаратов. Под удар попали 11 регионов России, в том числе над Брянской, Пензенской, Воронежской, и Калужской областями, а также над Московским регионом.