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06:48, 6 мая 2025Россия

ВСУ предприняли попытку атаки дронами на Москву. Собянин сообщил о 19 сбитых беспилотниках

Собянин: силы ПВО сбили 19 дронов, летевших на Москву с разных направлений
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки на Москву при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что дроны направлялись к Москве с разных направлений. Налеты проходили несколькими волнами, сперва сообщалось об уничтожении пяти БПЛА, затем одного, трех и десяти дронов. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ отразили атаку, уничтожив в столичном регионе 19 беспилотников противника.

На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Обломки одного БПЛА упали в районе Каширского шоссе. Специалисты экстренных служб работают на местах ЧП, принимаются все необходимые меры.

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В столичных аэропортах вводился план «Ковер», который включается при появлении в небе опасных летательных аппаратов. Воздушные гавани Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево временно не принимали и не отправляли самолеты. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, соответствующее решение было принято с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Позднее аналогичные запреты были введены в аэропортах Саратова, Иваново, Нижнего Новгорода, Ярославля, Самары, Волгограда и Калуги.

На Украине заявили о намерении ударить по Москве на 9 мая

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский намекнул на планы ВСУ нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая. Он сказал, что Россия должна переживать о продолжающихся боевых действиях и пойти на безусловное и полное прекращение огня. «Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — заявил украинский лидер.

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Депутат Верховной Рады Роман Костенко подтвердил, что у Киева действительно есть возможность нанести удар по параду Победы в Москве. По его словам, Украина якобы располагает необходимым «дальнобойным оружием».

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заверил, что со стороны Вооруженных сил России, Министерства обороны предпринимаются все необходимые усилия для того, чтобы обеспечить полную безопасность празднования юбилея Победы.

Военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок предупредил, что в случае атаки ВСУ на Москву 9 Мая буквально через минуты последует сокрушительный удар по Киеву. Он утверждает, что в таком случае украинская столица «будет превращена в развалины».

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