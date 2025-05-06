«Киев будет превращен в развалины». В России предупредили об ответе в случае удара по Москве на 9 мая

Полковник Ходаренок: В случае атаки на Москву 9 Мая Киев превратится в развалины

В случае атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву 9 Мая буквально через минуты последует сокрушительный удар по Киеву. Об этом заявил военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Он выразил мнение, что для ответного удара могут быть использованы крылатые ракеты большой дальности типа Х-101 и Х-555, крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» и «Калибр-НК» Военно-морского флота, дроны и ракетные комплексы типа «Искандер-М». Также аналитик предположил, что могут быть задействованы соединения Ракетных войск стратегического назначения со средствами поражения в обычном снаряжении.

«Удар возмездия» может затмить все, что было ранее в ходе конфликта Михаил Ходаренок военный обозреватель

По его словам, центр столицы Украины может быть превращен в развалины. Также, по его оценкам, под огонь могут попасть правительственные здания, в том числе офис президента Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский намекнул на вероятность удара по параду Победы на Красной площади и заявил, что Киев не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые приедут в Москву на празнование 9 мая. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала его слова классической угрозой террориста международного масштаба.

На Украине нашли причину не атаковать парад Победы в Москве

Бывший командир батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Евгений Дикий нашел причину того, почему Украина не будет наносить удар по параду Победы в Москве. По его словам, ВСУ не будут пытаться атаковать Москву из-за присутствия председателя КНР Си Цзиньпина. «Один пожилой китаец сделает то, чего не может сделать российская противовоздушная обороны (ПВО). Сделает так, что мы не будем бить по этому параду», — сказал он.

В разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова высказала схожее мнение. «Думаю, в Киеве опасаются, что в случае атаки на парад, на котором будет присутствовать председатель КНР, Китай может ответить чем-то гораздо более серьезным, — сказала политик. — Ведь это страна, имеющая большую военную мощь, так что ответ может быть крайне серьезным».

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Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заверил, что со стороны Вооруженных сил России, Министерства обороны предпринимаются все необходимые усилия для того, чтобы обеспечить полную безопасность как участников парада Победы, так и гостей Москвы.

«Для поддержания безопасности будут приложены усилия со стороны правоохранительных органов и Минобороны, средства ПВО, другие различные силы и средства. Будут проведены оперативные мероприятия профилактического характера накануне 9 мая, ну и непосредственно обеспечение общественного порядка, безопасности, сосредоточение сил ПВО на возможных направлениях удара по нашей столице», — рассказал Швыткин.