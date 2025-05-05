В России объяснили нежелание Украины наносить удары по параду Победы в Москве

Депутат Журова: Украина опасается наносить удары по параду Победы

Украина не хочет наносить удары по параду Победы в Москве, потому что из-за этого Россия может получить еще больше поддержки от других государств и, в частности, от Китая, объяснила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова.

«Думаю, в Киеве опасаются, что в случае атаки на парад, на котором будет присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин, Китай может ответить чем-то гораздо более серьезным, — сказала политик. — Ведь это страна, имеющая большую военную мощь, так что ответ может быть крайне серьезным».

По мнению Журовой, в случае угрозы жизни и здоровью главы КНР со стороны Украины Пекин может начать оказывать большую помощь России, что чревато еще более губительными последствиями для Киева. Депутат не исключила, что этому примеру могут последовать и другие страны, чьи представители посетят парад Победы.

«С одной стороны, Украине хотелось бы нанести удар по параду Победы, чтобы показать, что Россия не может обеспечить безопасность. Но с другой — в Киеве понимают, что тогда Москва получит только больше союзников. И даже те, кто сохранял нейтралитет, перестанут его придерживаться», — заключила Журова.

Ранее бывший командир батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Евгений Дикий назвал причину того, почему Украина не будет наносить удар по параду Победы в Москве. Такой причиной, по его оценке, станет присутствие на Параде главы КНР Си Цзиньпина.