Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:48, 5 мая 2025Бывший СССР

На Украине нашли причину не атаковать парад Победы в Москве

Экс-командир Айдара назвал причину не атаковать парад Победы в Москве
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Бывший командир батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Евгений Дикий нашел причину того, почему Украина не будет наносить удар по параду Победы в Москве. Его слова передает «Страна.ua».

По его словам, ВСУ не будут пытаться атаковать Москву из-за присутствия председателя КНР Си Цзиньпина: «Один пожилой китаец сделает то, чего не может сделать российское ПВО. Сделает так, что мы не будем бить по этому параду».

Помимо этого, он назвал парад «жирной конвенционной целью» якобы с военной точки зрения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил мировых лидеров о возможной опасности 9 Мая в Москве. Украина отказалась гарантировать другим странам безопасность их представителей во время запланированных поездок на указанный парад в столицу России.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор назвал новые возможные места атак ВСУ по российскому приграничью

    В Кремле прокомментировали соглашение Украины и США по недрам

    Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

    В Кремле ответили на вопрос об участии военных КНДР в параде Победы в Москве

    В Кремле оценили слова Трампа о проведении встречи с Путиным в мае

    Метеоролог рассказал о погоде в Москве на 9 Мая

    В Европе признали сложность отказа от российского газа по причине форс-мажора

    Кремль анонсировал встречу Путина с Собяниным

    Джиджи Хадид показала фото интимного момента с Брэдли Купером

    Принц Гарри узнал о подготовке покушения на себя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости