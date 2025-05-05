На Украине нашли причину не атаковать парад Победы в Москве

Бывший командир батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Евгений Дикий нашел причину того, почему Украина не будет наносить удар по параду Победы в Москве. Его слова передает «Страна.ua».
По его словам, ВСУ не будут пытаться атаковать Москву из-за присутствия председателя КНР Си Цзиньпина: «Один пожилой китаец сделает то, чего не может сделать российское ПВО. Сделает так, что мы не будем бить по этому параду».
Помимо этого, он назвал парад «жирной конвенционной целью» якобы с военной точки зрения.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил мировых лидеров о возможной опасности 9 Мая в Москве. Украина отказалась гарантировать другим странам безопасность их представителей во время запланированных поездок на указанный парад в столицу России.