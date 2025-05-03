Зеленский отказался гарантировать безопасность мировых лидеров 9 Мая в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил мировых лидеров о возможной опасности 9 Мая в Москве. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Украина отказалась гарантировать другим странам безопасность их представителей во время запланированных поездок на указанный парад в столицу России. По словам Зеленского, российская сторона якобы самостоятельно может совершать в отношении гостей различные действия и перекладывать вину за них на Украину.

«Наша позиция очень проста ко всем странам, которые едут на 9 Мая: мы не можем нести ответственность за происходящее на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность, и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем, потому что не знаем, что Россия будет делать в эти даты», — заявил Зеленский, добавив, что не рекомендует поездки в Россию в указанное время.

Ранее сообщалось, что служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) пригласили на парад в Лондоне в честь 80-летия Победы над нацистской Германией.