Дмитриев: Из-за миграционного кризиса Великобритания стала павшей империей

Великобритания стала павшей империей. На это указал спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X.

«Павшая империя», — написал он.

Так он прокомментировал пост британского правого политика Томми Робинсона, выложившего ролик, сгенерированный искусственным интеллектом. На видео смуглый мужчина пристает к девушке, за нее заступается светлокожий британец, но именно его полицейская считает виновным в происшествии и в конце концов бьет электрошокером. Этим роликом Робинсон пытался описать миграционный кризис в Британии.

Ранее Кирилл Дмитриев рассказал о саморазрушении Европы. По его словам, бюрократы Европейского союза промывают мозги жителям Старого Света.