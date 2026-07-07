Дмитриев: Европейцам промывают мозги, пока Европа саморазрушается

Бюрократы Евросоюза промывают мозги европейцам, в то время как Европа саморазрушается, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Об этом он написал в социальной сети X.

По словам политика, американский президент Дональд Трамп откровенно указывает на промахи Европы в сфере иммиграции и энергетики, которые ставят под угрозу ее существование.

«Между тем европейская бюрократия отказывается признавать или исправлять какие-либо ошибки и занимается "промыванием мозгов" европейцам, внушая им самоуспокоенность», — подчеркнул он.

Ранее Дмитриев заявил, что европейские чиновники жаждут саморазрушения.