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23:06, 7 июля 2026Россия

Дмитриев заявил о саморазрушении Европы

Дмитриев: Европейцам промывают мозги, пока Европа саморазрушается
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elisa Schu / dpa / Global Look Press

Бюрократы Евросоюза промывают мозги европейцам, в то время как Европа саморазрушается, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Об этом он написал в социальной сети X.

По словам политика, американский президент Дональд Трамп откровенно указывает на промахи Европы в сфере иммиграции и энергетики, которые ставят под угрозу ее существование.

«Между тем европейская бюрократия отказывается признавать или исправлять какие-либо ошибки и занимается "промыванием мозгов" европейцам, внушая им самоуспокоенность», — подчеркнул он.

Ранее Дмитриев заявил, что европейские чиновники жаждут саморазрушения.

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